Во втором квартале 2020 года 195 миллионов человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в апрельском докладе ООН

Коронавирус в Европе: угроза массовой безработицы, «масочный режим» ввели в большинстве земель ФРГ, отменены фестивали пива и быков © РИА Новости, Николай Филяков | Перейти в фотобанк документе.

Согласно прогнозу аналитиков, больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

При этом спрогнозированная ситуация дает о себе знать уже сегодня. Так, согласно оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы в стране на данный момент составляет 13,7-15,4%, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.

Однако еще больше страдают развитые страны: в США агентство Bloomberg предрекло рекордный уровень безработицы со времен окончания Великой депрессии. О резком росте безработицы заявили и во Франции, где число безработных достигло более 3,7 миллиона человек.