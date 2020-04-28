«Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — говорится в документе.
Согласно прогнозу аналитиков, больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.
При этом спрогнозированная ситуация дает о себе знать уже сегодня. Так, согласно оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы в стране на данный момент составляет 13,7-15,4%, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.
Однако еще больше страдают развитые страны: в США агентство Bloomberg предрекло рекордный уровень безработицы со времен окончания Великой депрессии. О резком росте безработицы заявили и во Франции, где число безработных достигло более 3,7 миллиона человек.