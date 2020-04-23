Не все депутаты от партии «Слуга народа» поддерживают кандидатуру бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвилии на должность вице-премьера Украины. Об этом 23 апреля сообщает канал «Тень на плетень» в Telegram

Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной © AP, Efrem Lukatsky

В подтверждение приводится пост депутата Евгения Шевченко, который заявил, что не поддержит назначение нового вице-премьера и считает, что это будет большой ошибкой Владимира Зеленского, которую он сам потом осознает.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Саакашвили депутаты партии должны обсудить на совещании перед внеочередным заседанием Верховной Рады в пятницу. Членов правительства на Украине утверждают депутаты парламента по представлению премьера.