Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной
Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной
© AP, Efrem Lukatsky
«В среде "слуг народа" будут серьезные разногласия по поводу назначения Михаила Саакашвили», — говорится в сообщении.

В подтверждение приводится пост депутата Евгения Шевченко, который заявил, что не поддержит назначение нового вице-премьера и считает, что это будет большой ошибкой Владимира Зеленского, которую он сам потом осознает.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Саакашвили депутаты партии должны обсудить на совещании перед внеочередным заседанием Верховной Рады в пятницу. Членов правительства на Украине утверждают депутаты парламента по представлению премьера.    