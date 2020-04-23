«В среде "слуг народа" будут серьезные разногласия по поводу назначения Михаила Саакашвили», — говорится в сообщении.
В подтверждение приводится пост депутата Евгения Шевченко, который заявил, что не поддержит назначение нового вице-премьера и считает, что это будет большой ошибкой Владимира Зеленского, которую он сам потом осознает.
Ранее сообщалось, что кандидатуру Саакашвили депутаты партии должны обсудить на совещании перед внеочередным заседанием Верховной Рады в пятницу. Членов правительства на Украине утверждают депутаты парламента по представлению премьера.