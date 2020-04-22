Ситуация на рынке нефти меньше бьет по Ирану, который перестал ориентироваться на доходы от нее, однако ущерб все же ощутимый, сказал президент Хасан Роухани на заседании кабинета министров, пишет РИА Новости 22 апреля

Из-за всеобщего падения спроса на фоне пандемии коронавируса и «нефтяной войны», развязанной Саудовской Аравией, цены на нефть резко обвалились, что нанесло мощный удар по всем нефтедобывающим странам.

«Всем нефтеносным странам, в том числе нам, подобная ситуация несет убытки. Для некоторых стран ущерб весьма велик, у нас он немного поменьше. Я видел заголовок, мол, это успех для нас, для других — провал. Нет, все столкнулись с проблемами», — подчеркнул Роухани.

Сокращение добычи нефти: хрупкое перемирие в мировой нефтяной войне © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Иранский президент отметил, что убытки и ущерб страны «волей-неволей — либо по собственному решению, либо из-за условий, созданных врагами — будут меньше, потому что мы снизили опору на нефть».

По причине продолжающихся уже долгие годы санкций США Иран работает над диверсификацией экономики и снижением ее зависимости от цен на нефть.

В 2020 году Роухани заявил, что впервые в истории Иран перестал ориентироваться на нефть.