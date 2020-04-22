Из-за всеобщего падения спроса на фоне пандемии коронавируса и «нефтяной войны», развязанной Саудовской Аравией, цены на нефть резко обвалились, что нанесло мощный удар по всем нефтедобывающим странам.
«Всем нефтеносным странам, в том числе нам, подобная ситуация несет убытки. Для некоторых стран ущерб весьма велик, у нас он немного поменьше. Я видел заголовок, мол, это успех для нас, для других — провал. Нет, все столкнулись с проблемами», — подчеркнул Роухани.
Однако, по его словам, другие экспортеры нефти больше пострадали.
Иранский президент отметил, что убытки и ущерб страны «волей-неволей — либо по собственному решению, либо из-за условий, созданных врагами — будут меньше, потому что мы снизили опору на нефть».
По причине продолжающихся уже долгие годы санкций США Иран работает над диверсификацией экономики и снижением ее зависимости от цен на нефть.
В 2020 году Роухани заявил, что впервые в истории Иран перестал ориентироваться на нефть.