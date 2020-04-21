Правительство Республики Корея (РК) выделило 700 тысяч долларов на поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом 21 апреля сообщает МИД Украины в Facebook

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