«Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Еще 400 тыс. долларов, по его словам, Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине.
Также отмечается, что данному решению предшествовал разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом РК Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча Кулебы с послом Кореи Квон Ки-Чангом 31 марта.