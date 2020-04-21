Недавний обмен заключенными между Киевом и Донбассом, который прошел в условиях карантина и глобального кризиса, показал, что для президента Владимира Зеленского вопрос мира играет важную роль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Пока Аваков кажется незыблемым, но среди спецслужб Украины начинается соперничество — Якубин © Facebook Алексея Якубина Якубин назвал стратегическим гуманизмом.

«Зеленский понимает, что без реализации мира на Донбассе он очень быстро утратит общественную поддержку. Во многом люди и выбирали Зеленского, как несистемного игрока, с расчетом, что он не будет играть в политические игры вокруг войны и сделает все, чтобы закончить конфликт максимально быстро», — рассказал собеседник издания.

Утром 16 апреля под Горловкой и около Счастья состоялся обмен пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной — с другой. Донецк и Луганск получили 10 и 7 человек соответственно, а на подконтрольную Киеву территорию вернулись в общей сложности 20 человек.

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