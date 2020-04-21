Прошедший обмен стал третьим за каденцию Зеленского, напомнил политолог. Этот шаг со стороны властей Украины Якубин назвал стратегическим гуманизмом.
«Зеленский понимает, что без реализации мира на Донбассе он очень быстро утратит общественную поддержку. Во многом люди и выбирали Зеленского, как несистемного игрока, с расчетом, что он не будет играть в политические игры вокруг войны и сделает все, чтобы закончить конфликт максимально быстро», — рассказал собеседник издания.
Утром 16 апреля под Горловкой и около Счастья состоялся обмен пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной — с другой. Донецк и Луганск получили 10 и 7 человек соответственно, а на подконтрольную Киеву территорию вернулись в общей сложности 20 человек.
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