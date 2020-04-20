В Тернопольской области полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения карантина прихожанами Почаевской Свято-Успенской лавры, которые пришли на пасхальное богослужение. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Нацполиции

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк должна была проходить не в помещении храма, а на прилегающей территории.

Отмечается, что богослужение проходило при участии большого количества верующих, которые не удерживали дистанцию и находились в храме, несмотря на запрет.

«В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что большинство прихожан были в медицинских масках. Тем, у кого не было индивидуальных средств защиты, правоохранители раздавали заранее заготовленные маски.

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 5449 случаев заражения коронавирусом, 141 пациент скончался, 347 выздоровели.