На Пасху украинцы должны остаться дома, чтобы помочь Богу. Об этом 18 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам, говорится на сайте главы государства

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«И поскольку празднование будет нетрадиционным, то и поздравление должно быть несколько нетипичным. Прежде всего Пасха — это победа жизни над смертью. Это праздник радости. Давайте найдем в сегодняшней ситуации позитив. <…> В этом году каждая хозяйка может приготовить домашнюю пасху. <…> И вместе со своими детьми мы все будем разрисовывать писанки и крашенки, замазывая при этом и одежду, и руки, и лицо. Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг. <…> Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре», — сказал Зеленский.

Он рассказал, что сам с утра до вечера сидит в кабинете, в котором даже не открываются окна, поэтому очень понимает желание украинцев выйти на улицу. Однако призывает граждан остаться дома ради собственного здоровья, а также здоровья родителей и детей.

«И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть нам в этом Бог помогает. А мы поможем Богу. Остаемся дома», — добавил президент.