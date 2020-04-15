Сообщается, что группа занималась вербовкой, подготовкой терактов и пыталась похитить сведения, содержащие гостайну. Действовала она под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки — полковника Олега Ахмедова.
В состав группы Ахмедова входили военнослужащая Вооруженных сил РФ, которая подозреваются в выдаче Киеву гостайны в 2017-2018 годах, а также гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже.
«В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже», — говорится в сообщении.
В ФСБ отметили, что у одной из подозреваемых несовершеннолетние дети, поэтому, руководствуясь принципом гуманизма, ее поместили под домашний арест. Другой задержанный находится в СИЗО.