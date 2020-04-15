В Крыму задержали группу украинских разведчиков, вербовавших россиян и планировавших теракты на полуострове. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила пресс-служба ФСБ

Сообщается, что группа занималась вербовкой, подготовкой терактов и пыталась похитить сведения, содержащие гостайну. Действовала она под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки — полковника Олега Ахмедова.

История шпионских скандалов между Украиной и Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже», — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что у одной из подозреваемых несовершеннолетние дети, поэтому, руководствуясь принципом гуманизма, ее поместили под домашний арест. Другой задержанный находится в СИЗО.