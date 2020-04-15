Но, как показывает практика, подчеркнул эксперт, конструировать союз ради союза бессмысленно и неэффективно, и членство в этих организациях не делает Среднюю Азию автоматически союзницей Москвы.
«Вот лишь один, но весьма красноречивый факт: ни один член Таможенного или Евразийского союза не признал вхождение Крыма в состав РФ — ни Белоруссия, ни Армения, ни Казахстан… Вот вам итог и политическая цена «союзных проектов», предлагаемых российской стороной», — указал Серенко.
По его мнению, все политическое взаимодействие на постсоветском пространстве напоминает коммунальную квартиру, где в самой большой комнате живет самый сильный сосед, все его как бы вынужденно слушаются, но при этом продолжают «дышать» по-своему, стараясь при первой возможности «переехать» по другому адресу.
Политолог добавил, что Россия пока не готова к тому, что модернизация среднеазиатских государств может провалиться, и этот вакуум займут представители радикального исламизма.
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