У России сегодня нет эффективной стратегии действий в отношении государств Средней Азии. До последнего момента единственная ее стратегия заключалась в попытках затащить эти страны в Евразийский или Таможенный союз. Об этом рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко о том, как террористические организации действуют в условиях пандемии © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Вот лишь один, но весьма красноречивый факт: ни один член Таможенного или Евразийского союза не признал вхождение Крыма в состав РФ — ни Белоруссия, ни Армения, ни Казахстан… Вот вам итог и политическая цена «союзных проектов», предлагаемых российской стороной», — указал Серенко.

По его мнению, все политическое взаимодействие на постсоветском пространстве напоминает коммунальную квартиру, где в самой большой комнате живет самый сильный сосед, все его как бы вынужденно слушаются, но при этом продолжают «дышать» по-своему, стараясь при первой возможности «переехать» по другому адресу.

Политолог добавил, что Россия пока не готова к тому, что модернизация среднеазиатских государств может провалиться, и этот вакуум займут представители радикального исламизма.

Полную версия интервью можно прочитать здесь.