В этой связи эксперт напомнил об аннексии Боснии Австро-Венгрией в 1908 году, которая дала начало динамике событий, которые в конечном итоге привели к Первой мировой войне.
«В нормальных условиях Беларусь и Украина, не говоря уже про столь сюрреалистическое государство, как Молдавия, не просуществовали бы и пятилетки: в мире очень мало примеров стран, в которых люди живут настолько плохо при наличии неплохого потенциала развития», — категоричен Корейба.
По его мнению, если Россия и Запад решат что-то менять в балансе сил, то менять начнут именно здесь, поэтому по всем правилам военного искусства в регионе должны существовать независимые от обеих сторон политические организмы.
Их роль должна состоять в том, чтобы не умничать в делах мировой политики, а просто быть и время от времени умно выдерживать напор того и другого «супостата», заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.