Если хотя бы одно из государств от Эстонии до Молдавии будет ликвидировано, то между Россией и Западом начнется конфликт, поскольку они выполняют роль буферной зоны и санитарного кордона. Об этом рассказал польский политолог Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Корейба: Отстранение Лукашенко от власти было бы предательством польских интересов © из личного архива Я.Корейбы

«В нормальных условиях Беларусь и Украина, не говоря уже про столь сюрреалистическое государство, как Молдавия, не просуществовали бы и пятилетки: в мире очень мало примеров стран, в которых люди живут настолько плохо при наличии неплохого потенциала развития», — категоричен Корейба.

По его мнению, если Россия и Запад решат что-то менять в балансе сил, то менять начнут именно здесь, поэтому по всем правилам военного искусства в регионе должны существовать независимые от обеих сторон политические организмы.

Их роль должна состоять в том, чтобы не умничать в делах мировой политики, а просто быть и время от времени умно выдерживать напор того и другого «супостата», заключил политолог.

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