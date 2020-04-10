Коронавирус впервые зафиксировали у представителя коренного племени бразильской Амазонии – по мнению экспертов, заболевание может привести к вымиранию живущих в тропических лесах индейцев. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Al Jazeera

Коронавирус обнаружили у 15-летнего подростка из коренного племени яномами в бразильской Амазонии. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии города Боа-Виста на севере Бразилии.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Луиса Энрике Мандетта, коренные жители Амазонии наиболее уязвимы к привезенным болезням, так как они редко контактируют с внешним миром и не могут выработать иммунитет. Он предположил, что коронавирус может привести к вымиранию коренных племен.

В настоящее время в Бразилии насчитывается около 800 тысяч жителей коренных племен, которые относятся к более чем 300 этническим группам. Отмечается, что в ХХ веке племена едва не исчезли из-за таких болезней как корь и малярия.

Согласно последним данным, в Бразилии насчитывается более 18 тысяч случаев заражения COVID-19, 957 человек скончались, 173 выздоровели.