Коронавирус обнаружили у 15-летнего подростка из коренного племени яномами в бразильской Амазонии. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии города Боа-Виста на севере Бразилии.
По словам главы Минздрава Бразилии Луиса Энрике Мандетта, коренные жители Амазонии наиболее уязвимы к привезенным болезням, так как они редко контактируют с внешним миром и не могут выработать иммунитет. Он предположил, что коронавирус может привести к вымиранию коренных племен.
В настоящее время в Бразилии насчитывается около 800 тысяч жителей коренных племен, которые относятся к более чем 300 этническим группам. Отмечается, что в ХХ веке племена едва не исчезли из-за таких болезней как корь и малярия.
Согласно последним данным, в Бразилии насчитывается более 18 тысяч случаев заражения COVID-19, 957 человек скончались, 173 выздоровели.