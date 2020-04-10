Украинский боксер Александр Усик высказался о территориальной принадлежности Крыма. О реальной ценности полуострова он заявил на днях в интервью каналу «Эхо Киева», которое было опубликовано в YouTube

Не Киеву: Усик после победы рассказал, кому принадлежит Крым © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В новом интервью он подтвердил свою позицию, напомнив, что на полуострове у него живет семья, к которой он ездит, а на востоке Украины умирают люди.

«Мы кинули своих граждан на произвол судьбы. Мы кричим о территориях: "Чей Крым? Чей Крым?" Я вам скажу: "Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там, — это и есть Крым". На Донбассе везде люди. Мы забываем о людях. Это не самое ценное, что есть на этих территориях? Люди никого не интересуют, а интересуют территории», — заявил чемпион.

Боксеру неоднократно задавали вопрос о принадлежности Крыма. В 2014 году он называл себя украинцем, а республику — своим домом. В 2016-м на тот же вопрос он ответил: «Крым — это Крым», с недовольным выражением лица отложив микрофон. В 2018-м, когда спортсмена перед боем снова спросили о Крыме, он назвал вопрос «собачьим», а задающих его обозвал провокаторами.

Чуть позже спортсмен отметил, что Крым присоединился к России «попущением Господним», сказав, что «это по-настоящему».