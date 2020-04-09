Экс-президент Украины и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко призывает проголосовать закон о банках, который предусматривает невозврат «Приватбанка» его бывшим владельцам. Об этом 9 апреля он заявил в своем видеообращении, которое обнародовано в Facebook

Бондаренко предположил, что сделает Коломойский, если сейчас у него окончательно заберут «ПриватБанк» © скриншот с видео "Радіо Свобода"

«Принятие банковского закона — практически единственное требование, выполнив которое, Украина может получить мощную финансовую помощь для преодоления экономического кризиса. Кризиса, в которую еще до вируса погрузили страну молодые, но бездарные и некомпетентные лица. Кризиса, который еще более усилится вследствие мировой рецессии на фоне пандемии», — отметил Порошенко.

Также он потребовал от президента Владимира Зеленского принять стратегические решения в интересах Украины и отказаться от сделки с олигархом Игорем Коломойским.

Порошенко уверен, что олигарх стремится сорвать принятие закона, чтобы попытаться вернуть себе банк или получить от государства компенсацию, которую он оценивает почти в 60 миллиардов гривен (около 160 млрд рублей).