В частности, партия настаивает, чтобы банковский законопроект был первым в повестке дня следующего внеочередного заседания Рады.
«Принятие банковского закона — практически единственное требование, выполнив которое, Украина может получить мощную финансовую помощь для преодоления экономического кризиса. Кризиса, в которую еще до вируса погрузили страну молодые, но бездарные и некомпетентные лица. Кризиса, который еще более усилится вследствие мировой рецессии на фоне пандемии», — отметил Порошенко.
Также он потребовал от президента Владимира Зеленского принять стратегические решения в интересах Украины и отказаться от сделки с олигархом Игорем Коломойским.
Порошенко уверен, что олигарх стремится сорвать принятие закона, чтобы попытаться вернуть себе банк или получить от государства компенсацию, которую он оценивает почти в 60 миллиардов гривен (около 160 млрд рублей).