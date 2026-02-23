https://ukraina.ru/20260223/o-vskrytom-telegrame-i-yadernom-ustrashenii-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-v-rf-i-v-mire-1075962672.html

О "вскрытом" Телеграме и ядерном устрашении. Эксперты и политики о ситуации на Украине, в РФ и в мире

В экспертном сообществе обсуждают, сохранится ли Украина как проект "антиРоссия" и к чему это приведет в будущем. Думают и о том, к чему ведёт милитаризация Европы и что с этим делать, не пора ли уже жёстко останавливать европейских "партнёров".

Украина после Зеленского, если она останется Украиной, останется на том же самом пути, по которому идёт, начиная с момента своего возникновения — на пути "антиРоссии", заявил политический аналитик Павел Щелин. По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, фигура Зеленского - она больше символическая, дело вообще не в личностях.И вот, если Украина сохраняет свое бытие как "антиРоссия", то будет вечная война с Россией, вечная мобилизация, чистка всего, что "антиРоссией" не является. Уход Зеленского может изменить лишь образ "антиРоссии" — образ этот может быть и таким, каким был при Януковиче (дружба - дружбой, но и евроассоциация, и прочее — по расписанию). Суть же не изменится, уверен Щелин.В частности, Мюнхенская конференция в этом году показала, что дело идёт к войне с Россией, и Америка против этого ничего не имеет, это проверено. Курс не изменился. И выступление Зеленского это отражает. Весь год пройдёт в бесконечных переговорах, но курс не меняется, предрек аналитик.По его словам, когда (и если) Украина придёт в ЕС, это будет уже ЕС, превращенный в Украину — это будет уже "стандартный рейх", а далеко не "райский сад". И США этому "саду" продолжают помогать бороться с Россией, считать, что Америка враждует с ЕС — это ошибка. В антироссийских устремлениях США и Европы стратегически царит полное взаимопонимание, спор лишь о том, кто больше платит. Пока больше платить предложено ЕС, но как дальше будет — увидим.А война будет продолжаться до тех пор, пока есть похищенные или пошедшие воевать добровольно люди, которыми можно держать фронт, отметил Щелин, добавив, что есть данные социологии, согласно которым на Украине все будто бы за мир, но за какой? Треть опрошенных до сих пор считает, что непременное условие мира — границы 1991 года, а на то, чтобы вывести ВСУ из четырёх регионов, готовы согласиться около 10 процентов - "вот вам и ответ".Эксперт полагает, что фронт трудно будет удержать, когда он будет двигаться на 50-100 километров в день, но пока такого и близко нет. Европа получит время, чтобы подготовиться к войне с Россией, а будущее украинцев и украинской территории никого на Западе не волнует."Единственный, кого это волнует — это Российская Федерация, потому что ей потом эту территорию осваивать и жить", - сказал Щелин. В свою очередь, Шелест* поинтересовался, почему эксперт не думает, что это волнует и украинцев, на что получил резонный ответ - раз они не устраивают новый Майдан, значит, их всё устраивает.Немцы теперь строят заводы по производству дронов для Киева, подготовка к войне идёт полным ходом, никто не протестует. Евроэлиты так осмелели по той причине, что они абсолютно уверены в том, что РФ ядерного удара не нанесёт ни при каких условиях.А вот к вероятности применения Киевом грязной атомной бомбы или другого вида оружия массового поражения следует относиться серьёзно. Украина — страна-дрон, её задача взорваться, из этого и надо исходить, сказал аналитик. В то же время, по его мнению, если первой таким оружием ударит Украина, "то Украины уже не будет". Никто на Западе не верит, что РФ ответит, но такая уверенность может быть ошибкой. Европейцев вполне могут и отрезвить.Запад, в свою очередь, рассчитывает "отрезвить" Москву, полагает военный эксперт Константин Сивков. Он в эфире канала "Книжный день" высказал мнение, что расчёт простой — дальнейшее затягивание этого конфликта (а СВО длится уже пятый год) "приведёт в конечном итоге к тому, что в России произойдёт революционный взрыв и действующий президент будет отстранён от власти".Трамп делает вид, что ему нужен мир, но на деле Америке очень выгодно продолжение войны, а он всё-таки американский президент, напомнил российский политолог и экономист Сергей Караганов. Он в эфире канала ТВЦ отметил, что отказаться от предложений, сделанных России в Анкоридже (о сути этих предложений общественность ничего не знает — авт.), было нельзя, но это на самом деле мало что меняет.По словам политолога, Америка получает огромные выгоды от украинского конфликта и попутно ослабляет РФ."Речь идёт о том, чтобы изматывать Россию", - констатировал Караганов, добавив, что у США и у Европы одна цель — нанести стратегическое поражение РФ. Сейчас снова отодвинут в будущее момент разрешения украинского кризиса, русским не дают заняться своими внутренними проблемами и попутно "отщипывают" союзников у Москвы.Что до ситуации внутри страны, в частности, проблемы с замедлением Telegram (а это, скажем так, далеко не всеми приветствуется), то эксперт заявил, что "Telegram вскрыли" (не уточнив, впрочем, откуда это ему известно).По этому вопросу есть и другие мнения. В одном из предыдущих обзоров мы упоминали о позиции российского экономиста и политика, депутата Госдумы РФ Михаила Делягина. Он считает, что замедляют Telegram вовсе не с какими-то благими целями, а для того, чтобы вызвать протестные настроения в обществе.Как бы то ни было, в складывающейся ситуации "рано или поздно многие направления интернета будут перекрывать, это естественный процесс в ситуации жесточайшей борьбы", уверен Караганов.Он при этом высказал сожаление по поводу того, что в России не создано или мало создано собственных защищённых каналов связи. Но выразил и надежду на то, что у военных в зоне СВО всё же "есть и ещё какой-то защищённый канал".Открытость интернета, по мнению политолога, вообще уходит в прошлое, это неизбежно и естественно в складывающейся ситуации.А ситуация такова, что Европу и Запад в целом России нужно уже останавливать."В Европе набухает нарыв. Если мы этот нарыв не вскроем, то мы обрекаем себя на страшные потери, весь мир (…). К сожалению, я вынужден в очередной раз открыто говорить о том, что пока мы не пустим в ход активное ядерное устрашение, вплоть до нанесения ударов, мы будем катиться (...) к серии войн, которые уже начались, и потом — к большой (войне — авт.)", - заявил политолог.По мнению Караганова, в Европе в ближайшие годы неизбежна внутренняя всеобщая склока, в том числе поэтому европолитики сейчас "накачивают антироссийскую истерию".Если в Европе начнётся война, то РФ должна встать на защиту "братской Венгрии" (даже с учётом того, что ранее венгры воевали с Россией), считает политолог.О предполагаемом будущем Караганов сказал так - если удастся пройти этот страшный период, в который мы вступаем, без большой войны, то Южная и значительная часть Центральной Европы "исторически" перейдут на сторону России, эта часть Европы "войдёт в сообщество Большой Евразии".По словам политолога, это должно быть одной из целей долгосрочной политики Москвы. При этом одновременно должна проводиться линия на изоляцию стран Северо-Западной Европы, включая Британию - "там главный источник заразы".Что до ударов, возможно, ядерных, если до этого дойдёт, то они, по мнению Караганова, должны наноситься "по центрам скопления элит" - с тем, чтобы "элитные" западники понимали, что из подземелий, которые они себе нарыли, "вылезти будет некуда".Политолог пояснил, что это один из возможных способов предотвратить "накатывающуюся Третью мировую".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – в статье Ростислава Ищенко "Бумажный фронт" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Бусификация скоро будет и в Европе. Эксперты и политики о настоящем и будущем"

