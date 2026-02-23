https://ukraina.ru/20260223/svintsovye-deti-polshi-kak-rabotaet-industriya-zapadnoy-propagandy-1075960861.html

Глобальная стриминговая платформа Netflix выпустила сериал "Свинцовые дети", который за считанные дни получил большую популярность в Польше и других европейских странах.

Еще бы – ведь фильм рассказывает мрачную историю об отравлении детей, обвиняя в этом польское коммунистическое правительство и Москву. А его авторы подчеркивают, что сюжет сериала основан на реальных событиях."Свинцовые дети" рассказывают об эпизоде, который произошел в 1974 году на окраине польского города Катовице. Местный детский доктор Иоланта Вадовска-Кроль обнаружила в анализах своих пациентов повышенное содержание свинца – симптомы заболевания, известного под названием сатурнизм.Причиной свинцового отравления оказались выбросы металлургического завода, и проблему быстро решили. Предприятие прошло модернизацию, жителей соседнего квартала переселили в другое место, разбив на его месте парк. А детей направили на оздоровление в санатории.Подобные инциденты регулярно происходили в промышленных районах разных стран мира, с самого начала индустриализации, и продолжаются по сей день. Достаточно вспомнить недавнее происшествие в немецком городе Ашаффенбурге. В октябре прошлого года его накрыло облако токсичного дыма, который вырвался наружу из заводского цеха. Власти разослали местным жителям предупреждения об "экстремальном уровне опасности" и призвали закрыть все окна в домах – но не посчитали нужным устроить эвакуацию.В Польше существует институт национальной памяти – особая бюрократическая структура, созданная специально для того, чтобы фиксировать и фабриковать "преступления коммунистического режима". Но даже эта контора никогда не интересовалась давним происшествием в Катовице – поскольку у него изначально не было никакого политического подтекста. Однако сериал "Свинцовые дети" переворачивает реальные события с ног на голову, а его создатели предлагают зрителям другую выдуманную историю, выдавая ее за правду.В польском сериале показывают отвратительных – даже с виду – партийных чиновников, которые скрывают от общественности причины заболеваний и ничего не делают для защиты простых людей. Злые коммунисты умышленно портят анализы заболевших подростков, рассовывая их по различным клиникам, чтобы скрыть масштабы происходящего. А экологические стандарты на металлургическом заводе нарушаются для того, чтобы не срывать спущенный сверху план.За всем этим, конечно, стоит Москва. В Катовице должен приехать Леонид Брежнев, и организаторам его визита не нужны резонансные общественные скандалы. Больше того, завод начинает выпускать из труб еще больше отравы, чтобы похвастаться перед генсеком новым рекордом.Доктор Иоланта Вадовска-Кроль, которая фигурирует в "Свинцовых детях" под своим настоящим именем, бросает вызов системе, предавая ситуацию вокруг завода огласке. А коммунистические власти преследуют ее самым бесчеловечным способом. Они натравливают на принципиального врача рабочих, бьют стекла в доме, поджигают автомобиль, отправляют под арест, а потом имитируют ее расстрел на заводском терриконе. Однако несгибаемая Иоланта продолжает борьбу и устраивает в Катовице настоящий народный бунт.Все это воспринимается аудиторией как реальные факты. Но сюжет фильма является вымыслом, подчиненным вполне определенной задаче – очернению и демонизации "оккупационного" прошлого. Брежнев действительно приезжал в Силезию. Но это произошло еще до того, как доктор Иоланта Вадовска-Кроль выявила заболеваемость сатурнизмом. Доктора никто не терроризировал, факты отравления свинцом не скрывали, помогая всем пострадавшим. И даже современные польские историки признают, что сценарий сериала "Свинцовые дети" построен на обыкновенном вранье."В сериале есть сцена, которая демонстрирует, что власти знали о проблеме и преднамеренно направляли детей в разные больницы, чтобы никто ни о чем не догадался. Ничего подобного не было. Из рассказов Вадовской-Кроль совершенно ясно следовало, что до того, как она выявила масштабы заболевания сатурнизмом среди детей, он считался исключительно профессиональным заболеванием, и никто не связывал проблемы со здоровьем детей с соседством металлургического завода.Сюжетная линия, связанная со службой безопасности, милицией, арестом доктора, вывозом на террикон с мешком на голове, сожжением машины, разбитыми окнами, демонстрацией перед заводом с присутствием ОМОНа – ничего из вышеперечисленного в реальности не было", – говорит об этом писатель Магдалена Майхер, автор документальной книги, где изложена реальная история доктора Иоланты, основанная на ее личных воспоминаниях и свидетельствах.Атмосфера "просоветской" Польши подается в сериале в подчеркнуто мрачном, гнетущем тоне – причем, для этого тоже прибегают к жульническим приемам.Изображенные в "Свинцовых детях" рабочие живут среди сплошной серости, в старых кирпичных хибарах, похожих на каменные казармы, тайком слушая в них западные радиоголоса. Никто не объясняет зрителям, что это так называемые "фамилёки" – от немецкого выражения Familien-Haus – семейные дома, построенные для силезских рабочих в конце XIX века, еще во времена Германской империи.В начале двадцатых годов город Катовице вошел в состав Польши, однако режим Пилсудского не стал расселять бараки – хотя в них не было даже душа с канализацией. Жители "фамилёков" получили новые квартиры именно при Гереке и Брежневе, в 1960-1970 годах. Но современные зрители сериала, несомненно, убеждены, что эти развалюхи были типичным жильем эпохи "развитого социализма".И никто не говорит о том, что именно "московские оккупанты" спасли польскую Силезию и ее заводы от тотального разрушения – хотя это стоило жизни многим советским солдатам, участвовавшим в освобождении Польши."При постановке задач на Висло-Одерскую операцию командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Ивану Коневу Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным отдельно оговаривалось сохранение в целости Силезского промышленного района, что позволило избежать разрушения индустриальной зоны", – рассказывает об этом факте историк Алексей Исаев.Западная пропаганда конструирует фиктивную историческую реальность, продвигая ее под видом исторической правды. "Свинцовые дети" напоминают американо-британский сериал "Чернобыль", который также претендовал на документальную точность изложенных в нем событий. Хотя, в действительности, история ликвидации аварии на ЧАЭС была грубо сфальсифицирована – чтобы показать СССР мрачной и безжалостной империей зла.Эти мифы лежат в основе современной европейской политики, что отражается в недавно озвученных планах польского правительства. Варшава собирается предъявить России иск об ущербе, который якобы нанесла полякам "советская оккупация".Претензии польских националистов постоены на умышленном и грубом искажении реальных исторических фактов. И никто не удивится, если они потребуют от России компенсацию за историю в Катовице, присовокупив в качестве доказательства фильм "Свинцовые дети".Подробнее о репарациях, которые Польша предполагает предъявить России - в статье ""Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России"

