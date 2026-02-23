https://ukraina.ru/20260223/ko-dnyu-zaschitnika-otechestva-vsu-planiruyut-kiberataku-na-rossiyskikh-voennykh-glavnoe-k-etomu-chasu-1075955779.html
Ко Дню защитника Отечества: ВСУ планируют кибератаку на российских военных. Главное к этому часу
Российские силовые структуры зафиксировали подготовку киевским режимом масштабной кибератаки, приуроченной к 23 февраля. Украинские спецслужбы планируют провести массовую рассылку вредоносного программного обеспечения, нацеленную на военнослужащих ВС РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего написал Телеграм-канал Украина.ру
Целью злоумышленников является получение несанкционированного доступа к персональным данным и служебной информации, содержащейся на устройствах российских военных. Вредоносное ПО может маскироваться под поздравительные открытки, сообщения от командования или другие файлы, традиционно распространяемые в преддверии Дня защитника Отечества.🟥 По данным FIRMS, после ударов Гераней возник сильный пожар на территории ПАО "Ильичевсквнештранс" — одной из крупнейших на Украине транспортно-экспедиторских компаний — в районе Ильичевска Одесской области. Об этом сообщил Телеграм-канал "Хроники Гераней". 🟥 На Красно-Лиманском направлении ВС РФ ведут бои севернее Красного Лимана. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в населенном пункте Дробышево, а также северо-восточнее города Красный Лиман. Об этом сообщает Телеграм-канал "Оперативный простор".🟥 Сообщается о существенном продвижении группировки "Север" в Сумской области. Расстояние от передовых подразделений ВС РФ до стратегически важного города Сумы сократилось до 16 километров. Об этом написал Телеграм-канал "Казачья Лопань Z".🟥 В результате ударов по энергетике на утро обесточены потребители в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях, сообщает "Укрэнерго".🟥 Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО уничтожили с 8:00 до 12:00 34 украинских дрона над регионами России. 21 – над Азовским морем, 6 – над Крымом, 4 – над Краснодарским краем, 2 – над Белгородской областью, 1 – над Черным морем.🟥 В Одесской области ночью была атакована припортовая инфраструктура. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что повреждена территория накопителя грузового транспорта.🟥 Группа боевиков ВСУ замёрзла насмерть при попытке бежать с позиций в Запорожской области. По данным российских силовых структур, тела военных из группы "Шквал" были обнаружены украинской армией с помощью дрона. "Они пытались дезертировать со своих позиций и попросту замерзли в процессе", — говорится в сообщении. Командование ВСУ на местах намерено постепенно выдавать гибель подчиненных за убийство дронами и артиллерией.🟥 В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.Тем временем Владимир Зеленский объяснил, почему не готов вывести войска из Донбасса даже ради перемирия. В интервью британскому телеканалу BBC глава киевского режима высказался против возможного вывода украинских войск из Донбасса, даже если это позволит добиться прекращения огня.
Целью злоумышленников является получение несанкционированного доступа к персональным данным и служебной информации, содержащейся на устройствах российских военных. Вредоносное ПО может маскироваться под поздравительные открытки, сообщения от командования или другие файлы, традиционно распространяемые в преддверии Дня защитника Отечества.
🟥 По данным FIRMS, после ударов Гераней возник сильный пожар на территории ПАО "Ильичевсквнештранс" — одной из крупнейших на Украине транспортно-экспедиторских компаний — в районе Ильичевска Одесской области. Об этом сообщил Телеграм-канал "Хроники Гераней".
🟥 На Красно-Лиманском направлении ВС РФ ведут бои севернее Красного Лимана. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в населенном пункте Дробышево, а также северо-восточнее города Красный Лиман. Об этом сообщает Телеграм-канал "Оперативный простор".
🟥 Сообщается о существенном продвижении группировки "Север" в Сумской области. Расстояние от передовых подразделений ВС РФ до стратегически важного города Сумы сократилось до 16 километров. Об этом написал Телеграм-канал "Казачья Лопань Z".
🟥 В результате ударов по энергетике на утро обесточены потребители в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях, сообщает "Укрэнерго".
🟥 Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО уничтожили с 8:00 до 12:00 34 украинских дрона над регионами России. 21 – над Азовским морем, 6 – над Крымом, 4 – над Краснодарским краем, 2 – над Белгородской областью, 1 – над Черным морем.
🟥 В Одесской области ночью была атакована припортовая инфраструктура. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что повреждена территория накопителя грузового транспорта.
🟥 Группа боевиков ВСУ замёрзла насмерть при попытке бежать с позиций в Запорожской области. По данным российских силовых структур, тела военных из группы "Шквал" были обнаружены украинской армией с помощью дрона.
"Они пытались дезертировать со своих позиций и попросту замерзли в процессе", — говорится в сообщении. Командование ВСУ на местах намерено постепенно выдавать гибель подчиненных за убийство дронами и артиллерией.
🟥 В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
Тем временем Владимир Зеленский объяснил, почему не готов вывести войска из Донбасса даже ради перемирия. В интервью британскому телеканалу BBC глава киевского режима высказался против возможного вывода украинских войск из Донбасса, даже если это позволит добиться прекращения огня.