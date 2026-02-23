"Это нечестно!": Трамп устал побеждать
© ФотоТрамп благодушный
© Фото
Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять общественность нестандартными заявлениями. На этот раз глава Белого дома выразил недовольство слишком частыми победами своей страны. Об этом 23 февраля он пожаловался в Truth Social
"Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!" — написал Трамп, не уточнив, какие именно победы вызвали у него приступ благородного негодования.
Это не первая жалоба Трампа на тяготы триумфа. В конце января он уже признавался, что его успехи доводят людей до слез. В качестве примера тогда приводилась встреча с жителями Айовы, половина из которых, по словам президента, "плакала, когда говорила" с ним.
А в декабре прошлого года Трамп и вовсе выступил с обращением к нации, в котором подробно остановился на "исторических достижениях" своей администрации.
О других событиях к полудню — в публикации США с 24 февраля отменяют пошлины на ряд товаров, введённые при Трампе. Главное к этому часу.
Подписывайся на