https://ukraina.ru/20260223/eto-nechestno-tramp-ustal-pobezhdat-1075962206.html

"Это нечестно!": Трамп устал побеждать

"Это нечестно!": Трамп устал побеждать - 23.02.2026 Украина.ру

"Это нечестно!": Трамп устал побеждать

Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять общественность нестандартными заявлениями. На этот раз глава Белого дома выразил недовольство слишком частыми победами своей страны. Об этом 23 февраля он пожаловался в Truth Social

2026-02-23T13:00

2026-02-23T13:00

2026-02-23T13:00

новости

сша

дональд трамп

америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075909849_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_0b0ea48462b3c0206759f49b22b802bb.jpg

"Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!" — написал Трамп, не уточнив, какие именно победы вызвали у него приступ благородного негодования. Это не первая жалоба Трампа на тяготы триумфа. В конце января он уже признавался, что его успехи доводят людей до слез. В качестве примера тогда приводилась встреча с жителями Айовы, половина из которых, по словам президента, "плакала, когда говорила" с ним. А в декабре прошлого года Трамп и вовсе выступил с обращением к нации, в котором подробно остановился на "исторических достижениях" своей администрации. О других событиях к полудню — в публикации США с 24 февраля отменяют пошлины на ряд товаров, введённые при Трампе. Главное к этому часу.

сша

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, америка