"Это нечестно!": Трамп устал побеждать - 23.02.2026
"Это нечестно!": Трамп устал побеждать
Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять общественность нестандартными заявлениями. На этот раз глава Белого дома выразил недовольство слишком частыми победами своей страны. Об этом 23 февраля он пожаловался в Truth Social
2026-02-23T13:00
2026-02-23T13:00
"Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!" — написал Трамп, не уточнив, какие именно победы вызвали у него приступ благородного негодования. Это не первая жалоба Трампа на тяготы триумфа. В конце января он уже признавался, что его успехи доводят людей до слез. В качестве примера тогда приводилась встреча с жителями Айовы, половина из которых, по словам президента, "плакала, когда говорила" с ним. А в декабре прошлого года Трамп и вовсе выступил с обращением к нации, в котором подробно остановился на "исторических достижениях" своей администрации. О других событиях к полудню — в публикации США с 24 февраля отменяют пошлины на ряд товаров, введённые при Трампе. Главное к этому часу.
Новости, США, Дональд Трамп, Америка

"Это нечестно!": Трамп устал побеждать

13:00 23.02.2026
 
Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять общественность нестандартными заявлениями. На этот раз глава Белого дома выразил недовольство слишком частыми победами своей страны. Об этом 23 февраля он пожаловался в Truth Social
"Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!" — написал Трамп, не уточнив, какие именно победы вызвали у него приступ благородного негодования.
Это не первая жалоба Трампа на тяготы триумфа. В конце января он уже признавался, что его успехи доводят людей до слез. В качестве примера тогда приводилась встреча с жителями Айовы, половина из которых, по словам президента, "плакала, когда говорила" с ним.
А в декабре прошлого года Трамп и вовсе выступил с обращением к нации, в котором подробно остановился на "исторических достижениях" своей администрации.
О других событиях к полудню — в публикации США с 24 февраля отменяют пошлины на ряд товаров, введённые при Трампе. Главное к этому часу.
