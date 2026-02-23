Чем Европа заплатит за войну на Балтике и что будет с мегаполисами на Украине после СВО — Школьников
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал о современной глобальной политике Запада и сделал неутешительные выводы относительно фильтрации западной элиты:
01:01 - Почему США не отказываются от Европы и какие планы вынашивает Америка по поводу Ирана;
11:58 - Позиция России по Ирану;
17:52 - Иран и Китай: что зависит от действий России?
20:02 - Вероятность блокады Балтики;
23:44 - Есть ли у России ресурсы на противостояние с Европой?
25:22 - Об ударах ВС РФ по энергетике Украины.
