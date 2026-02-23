https://ukraina.ru/20260223/chem-evropa-zaplatit-za-voynu-na-baltike-i-chto-budet-s-megapolisami-na-ukraine-posle-svo--shkolnikov-1075960745.html

Чем Европа заплатит за войну на Балтике и что будет с мегаполисами на Украине после СВО — Школьников

Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал о современной глобальной политике Запада и сделал неутешительные... Украина.ру, 23.02.2026

Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал о современной глобальной политике Запада и сделал неутешительные выводы относительно фильтрации западной элиты:01:01 - Почему США не отказываются от Европы и какие планы вынашивает Америка по поводу Ирана;11:58 - Позиция России по Ирану;17:52 - Иран и Китай: что зависит от действий России?20:02 - Вероятность блокады Балтики;23:44 - Есть ли у России ресурсы на противостояние с Европой?25:22 - Об ударах ВС РФ по энергетике Украины.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

