Чем Европа заплатит за войну на Балтике и что будет с мегаполисами на Украине после СВО — Школьников - 23.02.2026
https://ukraina.ru/20260223/chem-evropa-zaplatit-za-voynu-na-baltike-i-chto-budet-s-megapolisami-na-ukraine-posle-svo--shkolnikov-1075960745.html
Чем Европа заплатит за войну на Балтике и что будет с мегаполисами на Украине после СВО — Школьников
Чем Европа заплатит за войну на Балтике и что будет с мегаполисами на Украине после СВО — Школьников - 23.02.2026 Украина.ру
Чем Европа заплатит за войну на Балтике и что будет с мегаполисами на Украине после СВО — Школьников
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал о современной глобальной политике Запада и сделал неутешительные... Украина.ру, 23.02.2026
2026-02-23T12:07
2026-02-23T12:07
новости
россия
европа
украина
украина.ру
видео
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/17/1075960477_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e85a3305bea2f0a69a0f59e09bda6ba6.png
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал о современной глобальной политике Запада и сделал неутешительные выводы относительно фильтрации западной элиты:01:01 - Почему США не отказываются от Европы и какие планы вынашивает Америка по поводу Ирана;11:58 - Позиция России по Ирану;17:52 - Иран и Китай: что зависит от действий России?20:02 - Вероятность блокады Балтики;23:44 - Есть ли у России ресурсы на противостояние с Европой?25:22 - Об ударах ВС РФ по энергетике Украины.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
европа
украина
новости, россия, европа, украина, украина.ру, видео, видео
Новости, Россия, Европа, Украина, Украина.ру, Видео

Чем Европа заплатит за войну на Балтике и что будет с мегаполисами на Украине после СВО — Школьников

12:07 23.02.2026
 
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал о современной глобальной политике Запада и сделал неутешительные выводы относительно фильтрации западной элиты:

01:01 - Почему США не отказываются от Европы и какие планы вынашивает Америка по поводу Ирана;
11:58 - Позиция России по Ирану;
17:52 - Иран и Китай: что зависит от действий России?
20:02 - Вероятность блокады Балтики;
23:44 - Есть ли у России ресурсы на противостояние с Европой?
25:22 - Об ударах ВС РФ по энергетике Украины.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния