20 февраля 2026 года, вечерний эфир
2026-02-23T12:41
2026-02-23T12:41
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Мода по-донбасски: особенности и дизайн. Гость: Ирина Радыш - дизайнер, обладательница знака "Серебряный феникс"* Тема дня Новороссии. Театральная мастерская "ДрамДом" готовит показ актёрских работ мариупольцев. Гость: Наталья Гончарова - режиссёр-постановщик мариупольского Драмтеатра, руководитель театральной мастерской* Большое интервью. О сражениях за Россию и получении Ордена Мужества. Гость: Гавриил Дорошин - боец ВС РФ с позывным "Тасман"
Украина.ру, Новороссия сегодня, Новороссия

20 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:41 23.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру
* Местный колорит. Мода по-донбасски: особенности и дизайн. Гость: Ирина Радыш - дизайнер, обладательница знака "Серебряный феникс"
* Тема дня Новороссии. Театральная мастерская "ДрамДом" готовит показ актёрских работ мариупольцев. Гость: Наталья Гончарова - режиссёр-постановщик мариупольского Драмтеатра, руководитель театральной мастерской
* Большое интервью. О сражениях за Россию и получении Ордена Мужества. Гость: Гавриил Дорошин - боец ВС РФ с позывным "Тасман"
