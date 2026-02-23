https://ukraina.ru/20260223/osobennosti-voyny-v-zimniy-period-1075962038.html
Особенности войны в зимний период
Особенности войны в зимний период - 23.02.2026 Украина.ру
Особенности войны в зимний период
Как идёт война в зимний период? На этот вопрос съёмочной группе мультимедийного издания Украина.ру ответили, а также детально показали процесс подготовки... Украина.ру, 23.02.2026
2026-02-23T12:46
2026-02-23T12:46
2026-02-23T12:46
видео
украина
сво
сводка сво
вс рф
фронт
бойцы
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/17/1075961868_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_b4f55015683408aadb3157542be7909b.png
Как идёт война в зимний период? На этот вопрос съёмочной группе мультимедийного издания Украина.ру ответили, а также детально показали процесс подготовки бойцов, рассказав о некоторых нюансах и сложностях, инструкторы 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр". Конечно же, мы не раскроем всех особенностей подготовки бойцов зимой. О многих секретах и уловках нам не расскажут. Но даже того, что показали нашим военкорам, достаточно, чтобы понять уровень российских воинов. А качественная и правильная подготовка – залог сохранения самого главного. Это жизни наших бойцов. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/17/1075961997_0:0:967:955_1920x0_80_0_0_337015badafb2361240d598c739fa871.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, сво, сводка сво, вс рф, фронт, бойцы, украина.ру, видео
Видео, Украина, СВО, сводка СВО, ВС РФ, фронт, бойцы, Украина.ру
Как идёт война в зимний период? На этот вопрос съёмочной группе мультимедийного издания Украина.ру ответили, а также детально показали процесс подготовки бойцов, рассказав о некоторых нюансах и сложностях, инструкторы 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр".
Конечно же, мы не раскроем всех особенностей подготовки бойцов зимой. О многих секретах и уловках нам не расскажут. Но даже того, что показали нашим военкорам, достаточно, чтобы понять уровень российских воинов. А качественная и правильная подготовка – залог сохранения самого главного. Это жизни наших бойцов.