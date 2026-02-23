https://ukraina.ru/20260223/osobennosti-voyny-v-zimniy-period-1075962038.html

Особенности войны в зимний период

Как идёт война в зимний период? На этот вопрос съёмочной группе мультимедийного издания Украина.ру ответили, а также детально показали процесс подготовки бойцов, рассказав о некоторых нюансах и сложностях, инструкторы 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр". Конечно же, мы не раскроем всех особенностей подготовки бойцов зимой. О многих секретах и уловках нам не расскажут. Но даже того, что показали нашим военкорам, достаточно, чтобы понять уровень российских воинов. А качественная и правильная подготовка – залог сохранения самого главного. Это жизни наших бойцов. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

