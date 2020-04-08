Чтобы львовяне больше придерживались карантина, по трем городам области проехался владелец ритуальной фирмы с гробом с надписями «Карантин» и «Сиди дома».
Такую своеобразную акцию мужчина провел совместно с местными журналистами и объяснил ее желанием побудить людей соблюдать условия карантина.
Жителей Львовской области агитируют сидеть дома при помощи черного гроба
Чтобы львовяне больше придерживались карантина, по трем городам области проехался владелец ритуальной фирмы с гробом с надписями «Карантин» и «Сиди дома».