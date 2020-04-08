Чтобы львовяне больше придерживались карантина, по трем городам области проехался владелец ритуальной фирмы с гробом с надписями «Карантин» и «Сиди дома».
Такую своеобразную акцию мужчина провел совместно с местными журналистами и объяснил ее желанием побудить людей соблюдать условия карантина.    