По Львовской области ездит черный гроб с призывающей надписью соблюдать карантин во время эпидемии коронавируса. Соответствующее видео на днях появилось в Youtube

Чтобы львовяне больше придерживались карантина, по трем городам области проехался владелец ритуальной фирмы с гробом с надписями «Карантин» и «Сиди дома».

Такую своеобразную акцию мужчина провел совместно с местными журналистами и объяснил ее желанием побудить людей соблюдать условия карантина.