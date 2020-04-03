«У нас сегодня большая радость. Университетская больница Сан Агустин де Авилес выписала первую пациентку с COVID-19. Речь идет о 100-летней женщине. В добрый час», — сообщил департамент в Twitter.
По данным на 3 апреля в Испании выявлено 117,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, 10,9 тысяч человек скончались, 30,5 тысяч выздоровели. В частности, в Астурии зафиксировано 1,4 тысячи случая заболевания COVID-19, 69 человек погибли.
В Испании до 11 апреля действует режим повышенной готовности, граждане могут выходить из дома за продуктами и лекарствами, а также чтобы добраться до работы или оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.