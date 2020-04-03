В Испании столетней женщине удалось излечиться от коронавируса. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения автономного сообщества Астурия

«У нас сегодня большая радость. Университетская больница Сан Агустин де Авилес выписала первую пациентку с COVID-19. Речь идет о 100-летней женщине. В добрый час», — сообщил департамент в Twitter.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Испании до 11 апреля действует режим повышенной готовности, граждане могут выходить из дома за продуктами и лекарствами, а также чтобы добраться до работы или оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.