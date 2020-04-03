Кабинет министров Украины усилил карантинные меры, запретив собираться на улице в количестве более двух человек, кроме случаев сопровождения детей. Об этом 3 апреля в срочном сообщении на Facebook рассказал премьер Денис Шмыгаль

«Эта власть опасна». Выдержит ли Украина карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал он.

По расчетам Кабмина, за три недели больные COVID-19 должны выздороветь, а введенные ограничения должны помешать болезни распространяться дальше. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля Украина начнет постепенное ослабление карантинных мероприятий.

Пока Шмыгаль призывал украинцев воздержаться от шашлыков и прогулок на ближайшие 3-4 недели.

Вместе с тем, правительство приняло постановление, которым запрещается передвижение по улицам более чем 2 людям, кроме случаев сопровождения детей. Также работать будут 21 пункт пропуска на государственной границе, а прибывшие на Украину будут в обязательном порядке отправлены в обсервацию на 14 дней.