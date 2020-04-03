«После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров в ближайшее время будет официально опубликовано», — сказал он.
По расчетам Кабмина, за три недели больные COVID-19 должны выздороветь, а введенные ограничения должны помешать болезни распространяться дальше. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля Украина начнет постепенное ослабление карантинных мероприятий.
Пока Шмыгаль призывал украинцев воздержаться от шашлыков и прогулок на ближайшие 3-4 недели.
Вместе с тем, правительство приняло постановление, которым запрещается передвижение по улицам более чем 2 людям, кроме случаев сопровождения детей. Также работать будут 21 пункт пропуска на государственной границе, а прибывшие на Украину будут в обязательном порядке отправлены в обсервацию на 14 дней.