По данным на 3 апреля число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 1 миллион человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, обновляющего статистику заболеваемости COVID-19 в режиме реального времени

Согласно последним данным, в мире было зафиксировано 1 015 709 случаев заражения коронавирусом, 53 069 человек скончались, 211 409 выздоровели. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Третью позицию по числу случаев заражения занимает Испания — 112 тысяч заболели, 10,3 тысячи скончались, 26,7 тысяч выздоровели. На Украине, по данным Минздрава, зафиксировано 897 случаев заражения COVID-19, 22 человека скончались, 19 выздоровели.