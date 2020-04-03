Согласно последним данным, в мире было зафиксировано 1 015 709 случаев заражения коронавирусом, 53 069 человек скончались, 211 409 выздоровели.
По количеству выявленных случаев заболевания лидирует США — в стране более 245 тысяч человек заболели коронавирусом, 5,9 тысяч скончались, более 9 тысяч выздоровели. На втором месте Италия: коронавирус был диагностирован у 115,2 тысяч человек, 13,9 тысяч скончались, 18,2 тысячи выздоровели.
Третью позицию по числу случаев заражения занимает Испания — 112 тысяч заболели, 10,3 тысячи скончались, 26,7 тысяч выздоровели.
На Украине, по данным Минздрава, зафиксировано 897 случаев заражения COVID-19, 22 человека скончались, 19 выздоровели.