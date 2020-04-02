Как сообщила пресс-службы городского совета Кропивницкого, 1 апреля мужчина и женщина зашли в автобус на конечной остановке. Кондуктор сделала им замечание, что из-за карантина проезд в автобусе возможен только в медицинских масках. После этого пассажиры вышли из автобуса, начали выламывать двери и разбили кирпичом лобовое стекло.
«Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства нужно 16 тысяч гривен. Всё, что происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию», — рассказал заместитель мэра Кропивницкого Александр Вергун.
Всего в Кировоградской области зафиксировано 7 случаев заболевания коронавирусом.