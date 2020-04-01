На круизном судне EL.VENIZELOS в Греции, где была зафиксирована вспышка COVID-19, находятся 30 украинских моряков. Об этом 1 апреля сообщает благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» со ссылкой на заявление представителя Минздрава Греции Сотириса Циодраса

С 22 марта корабль стоит на якоре в порту греческого Пирея, ему предписано не выходить в море. EL.VENIZELOS перевозил из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции круизного лайнера компании Royal Caribbean.

«На лайнере в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них греческое гражданство. Всего на борту находятся люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины (около 30 человек), Индонезии и других стран. Судно находится на карантине. Проблемы с его снабжением решаются», — говорится в сообщении.

По данным Университета Джона Хопкинса, к 1 апреля количество заболевших коронавирусом перевалило за 872 тысячи.