Коронавирус медики выявили у 20 пассажиров греческого круизного судна, которое пришвартовано в порту Пирея. Круизный лайнер выполнял рейс из Турции в испанский город Кадис, но прервал маршрут в связи с развитием эпидемии в Испании.
С 22 марта корабль стоит на якоре в порту греческого Пирея, ему предписано не выходить в море. EL.VENIZELOS перевозил из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции круизного лайнера компании Royal Caribbean.
«На лайнере в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них греческое гражданство. Всего на борту находятся люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины (около 30 человек), Индонезии и других стран. Судно находится на карантине. Проблемы с его снабжением решаются», — говорится в сообщении.
По данным Университета Джона Хопкинса, к 1 апреля количество заболевших коронавирусом перевалило за 872 тысячи.