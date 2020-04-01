Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал о коллегах, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат

Соединённые Штаты находятся на первом месте в мире по количеству заразившихся COVID-19. Диагноз подтверждён у 188 592 человек, 4056 скончались, выздоровели 7251.

«У нас есть чиновник в Государственном департаменте, умерший вследствие этого вируса», — сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, не называя имени скончавшегося подчинённого. В Хорватии скончался консул Украины © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Он назвал трагедией смерть такого количества людей от коронавируса и выразил соболезнования всем семьям, которых это коснулось.

«У нас также есть другие члены команды с COVID-19. Я думаю, сейчас в Государственном департаменте у нас до 40-50 человек, у которых положительный результат теста. Среди них наши сотрудники, работающие на местах, вся команда Государственного департамента», — добавил Помпео.

Жертвами новой инфекции стали дипломаты разных стран, в том числе заместитель посла Великобритании в Венгрии Стивен Дик, бывший посол Ирана в Сирии и бывший советник главы МИД Ирана Хоссейн Шейхолислам, бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосровшахи. Сотрудник генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко сообщил, что чуть не умер от коронавируса, но смог побороть болезнь.