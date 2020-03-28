Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков категорически опроверг информацию о том, будто бы он метит на место президента. Он заявил об этом в интервью интернет-изданию «Бабель» от 28 марта

Царев: Введение чрезвычайного положения приведет к диктатуре Авакова © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Тем, кто так думает и раздувает эту тему, могу сказать одно — идиоты!» — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о том, когда он устроит в стране переворот и займет место президента.

Аваков подчеркнул, что будет буду счастлив заниматься тем, что ему нравится, а не обслуживать «товарищей, которые чего-то боятся», а затем просят их спасти.

Министр заявил, что президент и премьер хорошо выполняют свои функции и призвал не бояться переворота, отметив, что как один из самых опытных членов правительства имеет право высказываться на разные темы.

Если даже на Украине будет переворот, заверил политик, то он будет преодолен в интересах украинского народа.

По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, если из-за ситуации с коронавирусом в стране будет введен режим чрезвычайного положения, то он фактически приведет установлению авторитарного режима Авакова, которому будут помогать украинские националисты.