«Руководством компании "Вода Донбасса" принято решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции и завтра, 26 марта, остановке и консервации Васильевской насосной станции до устранения, возникшего по вине украинской стороны, блокирования сопровождения ротаций рабочих смен на обе станции представителями ДНР в СЦКК», — говорится в материале.
Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.
В ДНР неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
Накануне, 25 марта, огнем украинских силовиков был ранен наблюдатель представительства Республики в СЦКК.
«Не исключаем, что такие действия вооруженных формирований Украины были связаны с недавними угрозами официального представителя украинской стороны на переговорах в адрес наблюдателей ДНР в СЦКК. Учитывая вышеизложенные факты, представительство ДНР в СЦКК было вынуждено временно приостановить сопровождение ротации рабочих смен донецкой фильтровальной станции и васильевской насосной станции», — отметили в МИД.
Там подчеркнули, что действия Киева грубо нарушают существующий регламент ранее достигнутых договоренностей: украинские силовики продолжают обстреливать республику и создавать препятствия для ремонтно-восстановительных работ, а также мешать работе важных объектов жизнеобеспечения.
Ранее компания «Вода Донбасса» заявила, что остановила в среду работу Донецкой фильтровальной станции в связи с отсутствием гарантий безопасности доставки сотрудников. Поставка воды в несколько населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остановлена, а в некоторые районы Донецка — сокращена на 30%.