Васильевская насосная станция, обеспечивающая водой почти два миллиона жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, может остановить работу 26 марта из-за отсутствия гарантий безопасности при ротации рабочих смен предприятия. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости

Почем вода для Крыма: откроет ли Украина Северо-Крымский канал © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.

В ДНР неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.

Накануне, 25 марта, огнем украинских силовиков был ранен наблюдатель представительства Республики в СЦКК.

«Не исключаем, что такие действия вооруженных формирований Украины были связаны с недавними угрозами официального представителя украинской стороны на переговорах в адрес наблюдателей ДНР в СЦКК. Учитывая вышеизложенные факты, представительство ДНР в СЦКК было вынуждено временно приостановить сопровождение ротации рабочих смен донецкой фильтровальной станции и васильевской насосной станции», — отметили в МИД.

Там подчеркнули, что действия Киева грубо нарушают существующий регламент ранее достигнутых договоренностей: украинские силовики продолжают обстреливать республику и создавать препятствия для ремонтно-восстановительных работ, а также мешать работе важных объектов жизнеобеспечения.

Ранее компания «Вода Донбасса» заявила, что остановила в среду работу Донецкой фильтровальной станции в связи с отсутствием гарантий безопасности доставки сотрудников. Поставка воды в несколько населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остановлена, а в некоторые районы Донецка — сокращена на 30%.