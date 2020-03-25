Бывший врио генерального прокурора Украины Виктор Чумак заявил, что прекратил самоизоляцию, потому что ему захотелось фруктов и йогурта и побывать рядом с людьми. Об этом 25 марта он написал в своем Facebook

Украина.ру на Youtube Бондаренко рассказал, почему Авакову выгодно введение режима ЧП на Украине