«Сегодня, временно, на три часа прекратил самоизоляцию. Съездил в магазин… В селе у меня есть почти все кроме фруктов и йогурта, поэтому вынужден ехать. Хотя это и не совсем правда. Я как большинство людей очень социализирован, поэтому если не пообщаться, то хоть походить рядом с людьми хочется», — написал он.
Чумак отметил, что его впечатления от прогулки положительные. Бывший чиновник рассказал, что дефицита товаров на полках супермаркета не заметил. Кроме того, он отметил, что на алкоголь и красную икру действуют акции.