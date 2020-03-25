«Я бы не стал говорить, кто мог бы выиграть, потому что риски очень велики. Каждый игрок считает, что он останется в выигрыше… Я боюсь, что никто из игроков общеукраинского масштаба в выигрыше не окажется», — сказал он.
В информационном выигрыше могут оказаться представители крупного бизнеса, поскольку они сегодня являются основными действующими лицами, которые выполняют задачу по материальному обеспечению больниц и других лечебных заведений, считает эксперт.
Недавно стало известно, что 9 аппаратов искусственного дыхания привез в Украину Вадим Новинский, а перед этим сообщалось, что другие олигархи тоже закупали аппараты, привел пример политолог.
Бондаренко добавил, что остается скептиком в отношении жестких мер по борьбе с карантином, но в данном случае Украина идет в русле таких же действий, которые предпринимаются в большинстве стран Европы.