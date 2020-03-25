Больше всего от введения на Украине чрезвычайного положения выиграют региональные лидеры и представители крупного бизнеса, на которых ляжет основная нагрузка в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: От введения режима ЧП в Украине никто не выиграет © РИА Новости, Нина Зотина

В информационном выигрыше могут оказаться представители крупного бизнеса, поскольку они сегодня являются основными действующими лицами, которые выполняют задачу по материальному обеспечению больниц и других лечебных заведений, считает эксперт.

Недавно стало известно, что 9 аппаратов искусственного дыхания привез в Украину Вадим Новинский, а перед этим сообщалось, что другие олигархи тоже закупали аппараты, привел пример политолог.

Бондаренко добавил, что остается скептиком в отношении жестких мер по борьбе с карантином, но в данном случае Украина идет в русле таких же действий, которые предпринимаются в большинстве стран Европы.