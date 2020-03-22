Прага присвоила гуманитарный груз с медицинскими масками и респираторами (680 тысяч штук), который направлялся в Италию. Об этом 21 марта сообщил чешский расследователь Лев Червинка, передает la Repubblica

Бизнес на коронавирусе. СБУ не пустила в Европу медицинские маски © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Министерство здравоохранения Чехии три дня не признавало факт, что присвоило чужую гуманитарную помощь.

«Это не жест европейской политики, это очень постыдная история», — сказал Червинка.

Позже выяснилось, что полиция конфисковала груз, как предназначенный для нелегальной продажи.

В то же время власти Китая заявили, что отправят в Италию новую партию масок и респираторов из-за того, что Чехия уже распаковала старую и разослала ее по больницам.