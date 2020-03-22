Бизнес на коронавирусе. СБУ не пустила в Европу медицинские маски
Бизнес на коронавирусе. СБУ не пустила в Европу медицинские маски
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
В доказательство своих слов Червинка опубликовал фотографию с коробками, которые Китай направил в Италию.

Министерство здравоохранения Чехии три дня не признавало факт, что присвоило чужую гуманитарную помощь.

«Это не жест европейской политики, это очень постыдная история», — сказал Червинка.

Позже выяснилось, что полиция конфисковала груз, как предназначенный для нелегальной продажи.

В то же время власти Китая заявили, что отправят в Италию новую партию масок и респираторов из-за того, что Чехия уже распаковала старую и разослала ее по больницам.

 