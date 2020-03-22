Украинские десантно-штурмовые катера класса «Кентавр» - «достойный ответ устаревшим» большим десантным кораблям Черноморского флота России. Об этом сообщили на днях в сюжете телерадиостудии «Бриз» министерства обороны Украины

Море проблем: ВМС Украины прирастают сомнительными именами и неустойчивыми катерами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В ролике также сообщается, что БДК Черноморского флота России «намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс».

Десантно-штурмовые катера типа «Кентавр» — тип штурмовых катеров украинской разработки. Призваны решать задачи в ближайшей морской и речной акватории, вступая в бой с противником или обеспечивая доставку и высадку взвода десанта.

В декабре руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнивая российские и украинские катера, рассказал, что лично видел катера проекта «Кентавр», и это «печаль, боль, разочарование». Он отметил, что у них выявили множество проблем, в частности, «Кентавры» не могут удерживать ровного положения.