Отмечается, что скорость украинских катеров достигает 30 узлов. Кроме того, они вооружены ракетами С-8. Вместить суда могут не более 36 десантников.
В ролике также сообщается, что БДК Черноморского флота России «намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс».
Десантно-штурмовые катера типа «Кентавр» — тип штурмовых катеров украинской разработки. Призваны решать задачи в ближайшей морской и речной акватории, вступая в бой с противником или обеспечивая доставку и высадку взвода десанта.
В декабре руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнивая российские и украинские катера, рассказал, что лично видел катера проекта «Кентавр», и это «печаль, боль, разочарование». Он отметил, что у них выявили множество проблем, в частности, «Кентавры» не могут удерживать ровного положения.