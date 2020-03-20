По словам Лещенко, в распоряжении военнослужащих ЛНР есть данные о визитах в зону силовой операции в Донбассе боевиков Джебхат ан-Нусра*, которые занимались подготовкой личного состава резервных батальонов 93-й бригады.
«Исламские боевики попытались из запчастей неисправной военной техники ВС Украины кустарно создать мобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО). В качестве пробного образца они попытались установить на автомобиль "Хаммер" реактивную систему залпового огня, аналогичную тем, что ранее применялись исламистами в ходе конфликта на Ближнем Востоке», — рассказал Лещенко.
При испытаниях своего детища от взрыва ракеты погибли двое наемников и двое военнослужащих ВСУ. Еще трое исламистов угодили в реанимацию, а пятеро украинских силовиков получили ранения.
Ган-трак, или гантрак — импровизированная боевая машина с установленным на ней вооружением и бронированием, которая изготавливается из доступных материалов.
*Деятельность организации запрещена в РФ