Украинские силовики пользуются услугами наемников из рядов ближневосточных террористических организаций. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, передает 20 марта РИА Новости

По словам Лещенко, в распоряжении военнослужащих ЛНР есть данные о визитах в зону силовой операции в Донбассе боевиков Джебхат ан-Нусра*, которые занимались подготовкой личного состава резервных батальонов 93-й бригады.

«Исламские боевики попытались из запчастей неисправной военной техники ВС Украины кустарно создать мобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО). В качестве пробного образца они попытались установить на автомобиль "Хаммер" реактивную систему залпового огня, аналогичную тем, что ранее применялись исламистами в ходе конфликта на Ближнем Востоке», — рассказал Лещенко.

Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ган-трак, или гантрак — импровизированная боевая машина с установленным на ней вооружением и бронированием, которая изготавливается из доступных материалов.

*Деятельность организации запрещена в РФ