Ранее стало известно, что сериал «Сваты», съемки которого проходят в Белоруссии, ушел на весенние каникулы после ударной работы над седьмым сезоном зимой. Из-за всеукраинского карантина отменяются спектакли, поэтому актеры по больше части проводят время в своих домах.
«Для меня карантин это отличная возможность полностью посвятить себя семье, добраться до горы книг, отложенных на "когда будет время", расслабиться и отдохнуть от грима, восстановить кожу и волосы. Честно признаться, я очень домашняя птичка, так что я наслаждаюсь», — написала Кошмал.
Девушка также призвала своих поклонников провести карантин с пользой.
Съемки сериала, как ранее сообщалось, продолжатся летом — за прошлые месяцы команда отсняла все зимние сцены. По слухам, место съемок также не изменится — «Сватов» продолжат снимать в Белоруссии.