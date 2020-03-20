Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал наслаждается карантином: из-за перерыва в съемках сериала и отмены спектаклей девушка проводит время дома с близкими. Об этом она на днях написала на своей странице в Instagram

История про то, как Ковалевы поссорились с Будько, а потом помирились, или Тайна популярности сериала «Сваты» © kinopoisk.ru

«Для меня карантин это отличная возможность полностью посвятить себя семье, добраться до горы книг, отложенных на "когда будет время", расслабиться и отдохнуть от грима, восстановить кожу и волосы. Честно признаться, я очень домашняя птичка, так что я наслаждаюсь», — написала Кошмал.

Девушка также призвала своих поклонников провести карантин с пользой.

Съемки сериала, как ранее сообщалось, продолжатся летом — за прошлые месяцы команда отсняла все зимние сцены. По слухам, место съемок также не изменится — «Сватов» продолжат снимать в Белоруссии.