По данным Кулебы, на вылет в аэропорт «Борисполь» ожидают пять самолетов авиакомпании SkyUp, и один самолет — во Львов.
«Консул помогает. Совместно с [министром инфраструктуры] Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам», — написал Кулеба.
Он добавил, что главы Львовской и Волынской облгосадминистраций выделили дополнительные автобусы для пунктов пропуска на границе, чтобы забрать украинцев, которые находятся на границе с Польшей. К тому же, глава МИД утверждает, что ведомство решает вопрос о возвращении домой 105 украинцев, которые не смогли вылететь из аэропорта на Шри-Ланке.