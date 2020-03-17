Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что из Египта начали вывозить украинцев. Об этом 17 марта он написал на своей странице в Facebook

Без денег и возможности улететь: более ста украинцев попали в ловушку на Шри-Ланке и просят Зеленского о помощи © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Консул помогает. Совместно с [министром инфраструктуры] Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам», — написал Кулеба.

Он добавил, что главы Львовской и Волынской облгосадминистраций выделили дополнительные автобусы для пунктов пропуска на границе, чтобы забрать украинцев, которые находятся на границе с Польшей. К тому же, глава МИД утверждает, что ведомство решает вопрос о возвращении домой 105 украинцев, которые не смогли вылететь из аэропорта на Шри-Ланке.