https://ukraina.ru/20260326/rukovoditel-ukrainskoy-brigady-obvoroval-voennosluzhaschikh-i-proigralsya-v-kazino-1077199228.html

Руководитель украинской бригады обворовал военнослужащих и проигрался в казино

Завершено досудебное расследование в отношении руководителя финансово-экономической службы одной из украинских бригад, выполняющей боевые задания на Запорожском направлении. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований

2026-03-26T19:24

новости

украина

гбр

всу

криминал

суд

запорожская область

запорожское направление

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077190912_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c244ae0be48dac3c0f723a6279bec39d.jpg

По данным следствия, на протяжении 2023-2025 годов офицер манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карт военнослужащих и незаконно завладел 9,7 млн ​​грн денежного довольствия. Часть украденных средств он потратил на азартные игры."Для реализации схемы фигурант открыл 14 банковских счетов и менял реквизиты выплат военным, направляя деньги на собственные счета. Также он вносил в документы данные об уволенных со службы лиц, чтобы и дальше получать их выплаты, и корректировал суммы, чтобы скрыть хищения", - рассказали в ГБР.По данным следствия, в апреле 2025 года, опасаясь разоблачения, фигурант самовольно покинул военную часть и стал скрываться. Он отправил свой мобильный телефон за границу, сменил транспортное средство и постоянно менял места жительства.Задержали его в начале 2026 года. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Фигуранта обвиняют в по нескольким статьям УК - мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в самовольном уходе из воинской части. Дезертиру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

