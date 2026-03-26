Руководитель украинской бригады обворовал военнослужащих и проигрался в казино
Руководитель украинской бригады обворовал военнослужащих и проигрался в казино
Завершено досудебное расследование в отношении руководителя финансово-экономической службы одной из украинских бригад, выполняющей боевые задания на Запорожском направлении. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
2026-03-26T19:24
По данным следствия, на протяжении 2023-2025 годов офицер манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карт военнослужащих и незаконно завладел 9,7 млн ​​грн денежного довольствия. Часть украденных средств он потратил на азартные игры."Для реализации схемы фигурант открыл 14 банковских счетов и менял реквизиты выплат военным, направляя деньги на собственные счета. Также он вносил в документы данные об уволенных со службы лиц, чтобы и дальше получать их выплаты, и корректировал суммы, чтобы скрыть хищения", - рассказали в ГБР.По данным следствия, в апреле 2025 года, опасаясь разоблачения, фигурант самовольно покинул военную часть и стал скрываться. Он отправил свой мобильный телефон за границу, сменил транспортное средство и постоянно менял места жительства.Задержали его в начале 2026 года. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Фигуранта обвиняют в по нескольким статьям УК - мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в самовольном уходе из воинской части. Дезертиру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Руководитель украинской бригады обворовал военнослужащих и проигрался в казино

© Фото : ГБР Украины
© Фото : ГБР Украины
Завершено досудебное расследование в отношении руководителя финансово-экономической службы одной из украинских бригад, выполняющей боевые задания на Запорожском направлении. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
По данным следствия, на протяжении 2023-2025 годов офицер манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карт военнослужащих и незаконно завладел 9,7 млн ​​грн денежного довольствия. Часть украденных средств он потратил на азартные игры.
"Для реализации схемы фигурант открыл 14 банковских счетов и менял реквизиты выплат военным, направляя деньги на собственные счета. Также он вносил в документы данные об уволенных со службы лиц, чтобы и дальше получать их выплаты, и корректировал суммы, чтобы скрыть хищения", - рассказали в ГБР.
По данным следствия, в апреле 2025 года, опасаясь разоблачения, фигурант самовольно покинул военную часть и стал скрываться. Он отправил свой мобильный телефон за границу, сменил транспортное средство и постоянно менял места жительства.
Задержали его в начале 2026 года. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
Фигуранта обвиняют в по нескольким статьям УК - мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в самовольном уходе из воинской части. Дезертиру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
