Арестован экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области

Суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Управления Росгвардии по Новосибирской области. Об этом 26 марта сообщил Следственный комитет России

2026-03-26T20:05

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора полиции в запасе Василия Шушакова", - сообщили в ведомстве.Он обвиняется в уголовном преступлении - превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности при выполнении государственного контракта с причинением тяжких последствий.В 2024 году государственным заказчиком с ООО "СтройСиб" был заключен многомиллионный контракт на поставку специально приспособленного сооружения для учебной и целевой стрельбы из оружия. Обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Шушакова."В 2024 году Шушаков организовал оформление документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их оплату. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству в лице Росгвардии причинен ущерб на сумму свыше 35 млн рублей", - рассказали в СК РФ.Там отметили, что по ходатайству военного следователя СК России суд избрал Шушакову меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.Больше новостей дня представлено в обзоре Россия не будет раздавать "нефтяные" деньги, Зеленский и Трамп разошлись. Итоги 25 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

