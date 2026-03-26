https://ukraina.ru/20260326/arestovan-eks-nachalnik-upravleniya-rosgvardii-po-novosibirskoy-oblasti-1077200044.html
Арестован экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области
Суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Управления Росгвардии по Новосибирской области. Об этом 26 марта сообщил Следственный комитет России
2026-03-26T20:05
новости
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
росгвардия
ск рф
следственный комитет
криминал
расследование
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056024171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785da36ae52a39d3a7bd782663a398e2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056024171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4675efea478821cbcbeccc850f019ee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора полиции в запасе Василия Шушакова", - сообщили в ведомстве.
Он обвиняется в уголовном преступлении - превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности при выполнении государственного контракта с причинением тяжких последствий.
В 2024 году государственным заказчиком с ООО "СтройСиб" был заключен многомиллионный контракт на поставку специально приспособленного сооружения для учебной и целевой стрельбы из оружия. Обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Шушакова.
"В 2024 году Шушаков организовал оформление документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их оплату. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству в лице Росгвардии причинен ущерб на сумму свыше 35 млн рублей", - рассказали в СК РФ.
Там отметили, что по ходатайству военного следователя СК России суд избрал Шушакову меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.