Арестован экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области - 26.03.2026 Украина.ру
Арестован экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области
Арестован экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области - 26.03.2026 Украина.ру
Арестован экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области
Суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Управления Росгвардии по Новосибирской области. Об этом 26 марта сообщил Следственный комитет России
2026-03-26T20:05
2026-03-26T20:05
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора полиции в запасе Василия Шушакова", - сообщили в ведомстве.Он обвиняется в уголовном преступлении - превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности при выполнении государственного контракта с причинением тяжких последствий.В 2024 году государственным заказчиком с ООО "СтройСиб" был заключен многомиллионный контракт на поставку специально приспособленного сооружения для учебной и целевой стрельбы из оружия. Обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Шушакова."В 2024 году Шушаков организовал оформление документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их оплату. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству в лице Росгвардии причинен ущерб на сумму свыше 35 млн рублей", - рассказали в СК РФ.Там отметили, что по ходатайству военного следователя СК России суд избрал Шушакову меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.Больше новостей дня представлено в обзоре Россия не будет раздавать "нефтяные" деньги, Зеленский и Трамп разошлись. Итоги 25 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
новости, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, росгвардия, ск рф, следственный комитет, криминал, расследование
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Росгвардия, СК РФ, Следственный комитет, криминал, Расследование

Арестован экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области

20:05 26.03.2026
 
Суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Управления Росгвардии по Новосибирской области. Об этом 26 марта сообщил Следственный комитет России
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора полиции в запасе Василия Шушакова", - сообщили в ведомстве.
Он обвиняется в уголовном преступлении - превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности при выполнении государственного контракта с причинением тяжких последствий.
В 2024 году государственным заказчиком с ООО "СтройСиб" был заключен многомиллионный контракт на поставку специально приспособленного сооружения для учебной и целевой стрельбы из оружия. Обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Шушакова.
"В 2024 году Шушаков организовал оформление документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их оплату. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству в лице Росгвардии причинен ущерб на сумму свыше 35 млн рублей", - рассказали в СК РФ.
Там отметили, что по ходатайству военного следователя СК России суд избрал Шушакову меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.
