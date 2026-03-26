Французские ЧВК привлекают наемников для участия в конфликте на Украине. Главные новости к этому часу
Французские частные военные компании привлекают желающих участвовать в конфликте на Украине на стороне киевского режима, в первую очередь обращая внимание на бойцов французского Иностранного легиона, не несущих службу в данный момент. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
Французские ЧВК привлекают наемников для участия в конфликте на Украине. Главные новости к этому часу

22:50 26.03.2026
 
Французские частные военные компании привлекают желающих участвовать в конфликте на Украине на стороне киевского режима, в первую очередь обращая внимание на бойцов французского Иностранного легиона, не несущих службу в данный момент. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобная деятельность свидетельствует о продолжающемся вовлечении западных структур в вооруженное противостояние на Украине.
Французские частные военные компании, по данным МИД РФ, действуют в координации с украинскими официальными структурами, обеспечивая дополнительный приток иностранных наемников в зону боевых действий.
Особое внимание вербовщики уделяют бывшим военнослужащим и резервистам, имеющим опыт ведения боевых действий в различных конфликтах.
К другим новостям:
В Удмуртии и Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА, а в Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ;
Канада ввела очередные санкции в отношении России, говорится в заявлении главы канадского МИД Аниты Ананд;
РФ и Шри-Ланка обсудили увеличение объемов поставок российских энергоресурсов;
Чернышов пригласил американских конгрессменов посетить Москву 9 мая;
Рютте: оружие для Украины, заказанное НАТО у США, продолжает поставляться.
Ранее уведомлялось, что Россия готова к переговорам по Украине, однако сейчас нет конкретных дат для их проведения, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Я не занимаюсь украинским треком переговоров. Мы готовы к таким переговорам, если будет встречное желание украинской стороны", — сказал дипломат.
Также сообщалось, что в зоне специальной военной операции продолжаются активные боевые действия.
Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области, выбив противника из села Шевяковка на Бурлукском направлении.
На Славянском направлении российские подразделения формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке, потери Вооруженных сил Украины растут.
Ситуация для украинских подразделений в Святогорске складывается критическая: город оказался в полукольце с перекрытой логистикой.
В то же время лидер киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказался выводить украинские войска с Донбасса даже после давления со стороны Вашингтона, назвав фортификационные сооружения на Донбассе частью гарантий безопасности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
