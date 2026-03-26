https://ukraina.ru/20260326/frantsuzskie-chvk-privlekayut-naemnikov-dlya-uchastiya-v-konflikte-na-ukraine-glavnye-novosti-k-etomu-1077203439.html

Французские ЧВК привлекают наемников для участия в конфликте на Украине. Главные новости к этому часу

Французские частные военные компании привлекают желающих участвовать в конфликте на Украине на стороне киевского режима, в первую очередь обращая внимание на бойцов французского Иностранного легиона, не несущих службу в данный момент. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T22:50

новости

украина

россия

донбасс

владимир зеленский

украина.ру

мид

вооруженные силы украины

рютте

https://ukraina.ru/i/ukraina_soc_2072x1166.png

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобная деятельность свидетельствует о продолжающемся вовлечении западных структур в вооруженное противостояние на Украине. Французские частные военные компании, по данным МИД РФ, действуют в координации с украинскими официальными структурами, обеспечивая дополнительный приток иностранных наемников в зону боевых действий. Особое внимание вербовщики уделяют бывшим военнослужащим и резервистам, имеющим опыт ведения боевых действий в различных конфликтах.К другим новостям: В Удмуртии и Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА, а в Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ; Канада ввела очередные санкции в отношении России, говорится в заявлении главы канадского МИД Аниты Ананд; РФ и Шри-Ланка обсудили увеличение объемов поставок российских энергоресурсов;Чернышов пригласил американских конгрессменов посетить Москву 9 мая; Рютте: оружие для Украины, заказанное НАТО у США, продолжает поставляться.Ранее уведомлялось, что Россия готова к переговорам по Украине, однако сейчас нет конкретных дат для их проведения, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко. Также сообщалось, что в зоне специальной военной операции продолжаются активные боевые действия. Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области, выбив противника из села Шевяковка на Бурлукском направлении. На Славянском направлении российские подразделения формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке, потери Вооруженных сил Украины растут. Ситуация для украинских подразделений в Святогорске складывается критическая: город оказался в полукольце с перекрытой логистикой.В то же время лидер киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказался выводить украинские войска с Донбасса даже после давления со стороны Вашингтона, назвав фортификационные сооружения на Донбассе частью гарантий безопасности - Россия готова к переговорам по Украине. Что происходит на мировой арене.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

