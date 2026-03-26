Украинец погиб, спасаясь от насильственной мобилизации
В Днепропетровской области украинец залез на ЛЭП, чтобы спрятаться от "людоловов" ТЦК. Об этом 26 марта сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка"
2026-03-26T19:08
новости
днепропетровская область
трамп и зеленский
тцк
украина
мобилизация на украине
криминал
ситуация на украине
Украинец стал очередной жертвой "людоловов", но решил не сдаваться. В отчаянной попытке избежать "бусификации" и отправки на смерть за интересы Зеленского, он залез на линию электропередачи и погиб от высокого напряжения. Тело парня смогли снять только спустя сутки."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий. Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы. Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Тем временем выяснилось, что Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тысБольше новостей дня представлено в обзоре Россия не будет раздавать "нефтяные" деньги, Зеленский и Трамп разошлись. Итоги 25 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
