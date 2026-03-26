"Под предлогом нужд ВСУ": украинский военком украл автотранспорт предпринимателей

"Под предлогом нужд ВСУ": украинский военком украл автотранспорт предпринимателей - 26.03.2026 Украина.ру

"Под предлогом нужд ВСУ": украинский военком украл автотранспорт предпринимателей

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, незаконно изымавшего транспорт у предпринимателей. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований

2026-03-26T19:35

2026-03-26T19:35

2026-03-26T19:35

"Следователи установили, что чиновник без законных оснований забрал 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт изымался без надлежащих документов под предлогом нужд Вооруженных сил Украины", - рассказали в ГБР.По указанию анонимного военкома из неназванного военкомата (ТЦК) были оформлены акты приемки-передачи "задним числом" — якобы для передачи автомобилей в воинские части. "На самом же деле этот транспорт в подразделения не попал. Из-за таких действий предприятия понесли убытки более чем на 4 млн грн, - констатировали в ГБР. - В настоящее время часть ущерба возмещена — три автомобиля передали для нужд Вооруженных Сил Украины, что составляет около 1 млн грн".Действия фигуранта квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение власти в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.Также 26 марта стало известно, что Руководитель украинской бригады обворовал военнослужащих и проигрался в казиноВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киевская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киевская область, россия, вооруженные силы украины, гбр, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу