Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260326/pod-predlogom-nuzhd-vsu-ukrainskiy-voenkom-ukral-avtotransport-predprinimateley-1077199434.html
"Под предлогом нужд ВСУ": украинский военком украл автотранспорт предпринимателей
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, незаконно изымавшего транспорт у предпринимателей. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
новости
украина
киевская область
россия
вооруженные силы украины
гбр
украина.ру
мобилизация на украине
ситуация на украине
всу
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056293286_0:418:957:956_1920x0_80_0_0_f63018767b1e3947af39282893b20cbe.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Под предлогом нужд ВСУ": украинский военком украл автотранспорт предпринимателей

© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
сожженный автомобиль ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, незаконно изымавшего транспорт у предпринимателей. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
"Следователи установили, что чиновник без законных оснований забрал 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт изымался без надлежащих документов под предлогом нужд Вооруженных сил Украины", - рассказали в ГБР.
По указанию анонимного военкома из неназванного военкомата (ТЦК) были оформлены акты приемки-передачи "задним числом" — якобы для передачи автомобилей в воинские части.
"На самом же деле этот транспорт в подразделения не попал. Из-за таких действий предприятия понесли убытки более чем на 4 млн грн, - констатировали в ГБР. - В настоящее время часть ущерба возмещена — три автомобиля передали для нужд Вооруженных Сил Украины, что составляет около 1 млн грн".
Действия фигуранта квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение власти в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Также 26 марта стало известно, что Руководитель украинской бригады обворовал военнослужащих и проигрался в казино
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевская областьРоссияВооруженные силы УкраиныГБРУкраина.румобилизация на Украинеситуация на УкраинеВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
