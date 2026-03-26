"Под предлогом нужд ВСУ": украинский военком украл автотранспорт предпринимателей
"Под предлогом нужд ВСУ": украинский военком украл автотранспорт предпринимателей - 26.03.2026 Украина.ру
"Под предлогом нужд ВСУ": украинский военком украл автотранспорт предпринимателей
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, незаконно изымавшего транспорт у предпринимателей. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
2026-03-26T19:35
2026-03-26T19:35
2026-03-26T19:35
"Следователи установили, что чиновник без законных оснований забрал 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт изымался без надлежащих документов под предлогом нужд Вооруженных сил Украины", - рассказали в ГБР.По указанию анонимного военкома из неназванного военкомата (ТЦК) были оформлены акты приемки-передачи "задним числом" — якобы для передачи автомобилей в воинские части. "На самом же деле этот транспорт в подразделения не попал. Из-за таких действий предприятия понесли убытки более чем на 4 млн грн, - констатировали в ГБР. - В настоящее время часть ущерба возмещена — три автомобиля передали для нужд Вооруженных Сил Украины, что составляет около 1 млн грн".Действия фигуранта квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение власти в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.Также 26 марта стало известно, что Руководитель украинской бригады обворовал военнослужащих и проигрался в казиноВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина, киевская область, россия, вооруженные силы украины, гбр, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу
Новости, Украина, Киевская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ГБР, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ВСУ
"Под предлогом нужд ВСУ": украинский военком украл автотранспорт предпринимателей
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, незаконно изымавшего транспорт у предпринимателей. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
"Следователи установили, что чиновник без законных оснований забрал 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт изымался без надлежащих документов под предлогом нужд Вооруженных сил Украины", - рассказали в ГБР.
По указанию анонимного военкома из неназванного военкомата (ТЦК) были оформлены акты приемки-передачи "задним числом" — якобы для передачи автомобилей в воинские части.
"На самом же деле этот транспорт в подразделения не попал. Из-за таких действий предприятия понесли убытки более чем на 4 млн грн, - констатировали в ГБР. - В настоящее время часть ущерба возмещена — три автомобиля передали для нужд Вооруженных Сил Украины, что составляет около 1 млн грн".
Действия фигуранта квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение власти в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
