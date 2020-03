Вакцину против Covid-19 скорее всего уже разработали. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Украине.ру один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия Кеннет Алибек

«Думаю, что вакцину создать несложно, и наверняка уже существуют прототипы таких вакцин,- убежден доктор Алибек. Вся проблема заключается в том, что невозможно вакцинировать людей до того, как будут проведены испытания на безопасность и эффективность, а это обычно занимает далеко не один месяц».

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия. Работал в Главном управлении «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него. В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему. В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир». Биологической атаки не было. Ученый из США Кеннет Алибек про коронавирус © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

11 марта ВОЗ объявил коронавирус covid-19 пандемией. На 14 марта 2020 года число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 145 тыс. человек, более 5,4 тыс. скончались.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь