Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
Упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово является одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден. Потребуется время, чтобы зачистить котел, который уже образуется
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
"Спешить не надо. Надо все делать с минимальными потерями. Наши командиры берегут личный состав и поступают профессионально. Котел скорее всего будет. Если наши войска выйдут к населенному пункту с важным для нас названием (Константинополь), вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле", — считает Леонков.
Работа сложная, противник огрызается, но это ничего не поменяет, ВСУ потеряют позиции, технику и людей, резюмировал аналитик.
Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков украинская сторона включила Курахово, Торецк, Краматорск, а также Северское, Харьковское и Покровское направления.
25 декабря, 11:22Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФУтром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск
По последним данным Минобороны РФ, за 2024 года российские военные освободили более 190 населенных пунктов Донбасса.