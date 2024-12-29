https://ukraina.ru/20241229/1059954204.html

Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года

Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года - 29.12.2024 Украина.ру

Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года

Упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово является одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден. Потребуется время, чтобы зачистить котел, который уже образуется

2024-12-29T06:00

2024-12-29T06:00

2024-12-29T06:00

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вооруженные силы украины

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Работа сложная, противник огрызается, но это ничего не поменяет, ВСУ потеряют позиции, технику и людей, резюмировал аналитик.Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков украинская сторона включила Курахово, Торецк, Краматорск, а также Северское, Харьковское и Покровское направления.По последним данным Минобороны РФ, за 2024 года российские военные освободили более 190 населенных пунктов Донбасса.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии

https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html

россия

курахово

днр

донецкая народная республика

донбасс

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новости, россия, курахово, днр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, дискредитация вс рф, донбасс, детали