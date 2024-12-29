Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года - 29.12.2024 Украина.ру
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Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года
Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года - 29.12.2024 Украина.ру
Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года
Упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово является одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден. Потребуется время, чтобы зачистить котел, который уже образуется
2024-12-29T06:00
2024-12-29T06:00
новости
россия
курахово
днр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
дискредитация вс рф
донбасс
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Работа сложная, противник огрызается, но это ничего не поменяет, ВСУ потеряют позиции, технику и людей, резюмировал аналитик.Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков украинская сторона включила Курахово, Торецк, Краматорск, а также Северское, Харьковское и Покровское направления.По последним данным Минобороны РФ, за 2024 года российские военные освободили более 190 населенных пунктов Донбасса.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html
россия
курахово
днр
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, курахово, днр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, дискредитация вс рф, донбасс, детали
Новости, Россия, Курахово, ДНР, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Дискредитация ВС РФ, Донбасс, детали

Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года

06:00 29.12.2024
 
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
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Упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово является одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден. Потребуется время, чтобы зачистить котел, который уже образуется
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Спешить не надо. Надо все делать с минимальными потерями. Наши командиры берегут личный состав и поступают профессионально. Котел скорее всего будет. Если наши войска выйдут к населенному пункту с важным для нас названием (Константинополь), вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле", — считает Леонков.

Работа сложная, противник огрызается, но это ничего не поменяет, ВСУ потеряют позиции, технику и людей, резюмировал аналитик.
Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков украинская сторона включила Курахово, Торецк, Краматорск, а также Северское, Харьковское и Покровское направления.
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Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФУтром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск
По последним данным Минобороны РФ, за 2024 года российские военные освободили более 190 населенных пунктов Донбасса.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
 
НовостиРоссияКураховоДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДискредитация ВС РФДонбассдетали
 
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