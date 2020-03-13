Коронавирус и падение цен на нефть не могут повлиять на Украину, поскольку там наблюдается имитация государства и имитация экономики. Но у Киева возникли проблемы с финансированием этой имитации. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 13 марта на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины?». Онлайн ©

В последнее время финансированием Украины фактически занимался МВФ, который перед каждым платежом выдавал ей кредитный транш, способный покрыть около 70% предыдущего платежа, а остальное давала украинская казна, указал политолог.

Но поскольку Украина брала кредиты не только у МВФ, и поскольку кроме выплаты долгов ей нужно было имитировать государственность, подчеркнул Ищенко, Украина брала деньги на мировом финансовом рынке, выпуская для этого евробонды.

«То есть Украина создавала пирамиду государственных обязательств. Поэтому ухудшалась структура государственного долга. Он рос, становился более краткосрочным и вырастали проценты. Но выстраивать эту пирамиду можно было еще лет 5», — пояснил он.

По его мнению, этой схеме скоро придет конец, так как украинские олигархи не захотели делить доходы с международным капиталом, о чем свидетельствует приостановка финансирования Украиной от МВФ и призыв крупного банка Morgan Stanley к своим клиентам выходить из украинских долговых обязательств.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.