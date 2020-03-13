Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры Украины и руководству аэропорта «Борисполь» с требованием закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса. Об этом 13 марта он написал в своем Telegram-канале

Украина.ру на Youtube Экономику Украины спасёт объединение с Россией - академик Пешко