«Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана! В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса. Аэропорты — ворота в нашу страну и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей», — написал он.
Также Кличко отметил, что прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом.