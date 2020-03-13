Как бы крамольно это ни звучало, но распад Украины выгоден всем сторонам, замешанным в украинском кризисе. Об этом рассказал композитор Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Быстряков: Если бы карантин был при Порошенко, то военного положения не потребовалось бы © Скриншот из видео Украина.ру

По его мнению, конфликт в Донбассе закончится тем, что на Украине продавят идею о конфедеративном государственном устройстве, с чем не согласятся западные области и проведут свой референдум.

«Все начнется с того, что "формулу Штайнмайера" утвердят, утвердят выборы, утвердят особый статус Донбасса, а это означает, что пойдет такой вот распад. Удержать это невозможно. В жизни происходят процессы и вещи, которые не зависят от нас», — подчеркнул Быстряков.

Радикальные националисты, добавил композитор, тоже не могут предложить какой-то выход из этой ситуации, стараясь лишь закрепить сложившуюся в обществе ситуацию «ни войны, ни мира» и не пытаясь решить реальные проблемы.