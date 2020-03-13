«Он выгоден России, которая устала от западенской бандерии. Он выгоден США и Западу, потому что не будет большого славянского государства на постсоветском пространстве. Это тоже для них немаловажно. Он выгоден Румынии, Венгрии, Польше. И вы понимаете, почему», — пояснил он.
По его мнению, конфликт в Донбассе закончится тем, что на Украине продавят идею о конфедеративном государственном устройстве, с чем не согласятся западные области и проведут свой референдум.
«Все начнется с того, что "формулу Штайнмайера" утвердят, утвердят выборы, утвердят особый статус Донбасса, а это означает, что пойдет такой вот распад. Удержать это невозможно. В жизни происходят процессы и вещи, которые не зависят от нас», — подчеркнул Быстряков.
Радикальные националисты, добавил композитор, тоже не могут предложить какой-то выход из этой ситуации, стараясь лишь закрепить сложившуюся в обществе ситуацию «ни войны, ни мира» и не пытаясь решить реальные проблемы.