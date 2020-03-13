Нападение националистов на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо во время презентации «Национальной платформы примирения и единства» показало, что реальная власть в стране фактически принадлежит главе МВД Арсену Авакову. Об этом рассказал украинский журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

На землю бросили не Сивохо, а Зеленского - журналист Коцаба

«Зеленский ударился лбом о факт, что Аваков если не первый человек в государстве, то и не второй. По сути управляет всем Аваков. Аваков может сказать, как в том фильме: "Караул устал". Это самое страшное», — пояснил Коцаба.

По его мнению, Украина сегодня находится намного ближе к узурпации власти и диктатуре, чем об этом рассказывают в российских СМИ.

Если Зеленский показательно не проконтролирует судебный процесс над нападавшими (то есть позволит суду использовать все возможности Уголовного кодекса), государство утратит монополию на насилие и случится беда, заключил журналист.