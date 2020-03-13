Эксперт отметил, что нападение осуществляли тесно связанные с Аваковым представители «Нацкорпуса», которых в последствии показательно и довольно жестко задержали сотрудники полиции, прямо находящиеся в подчинении у МВД.
«Зеленский ударился лбом о факт, что Аваков если не первый человек в государстве, то и не второй. По сути управляет всем Аваков. Аваков может сказать, как в том фильме: "Караул устал". Это самое страшное», — пояснил Коцаба.
По его мнению, Украина сегодня находится намного ближе к узурпации власти и диктатуре, чем об этом рассказывают в российских СМИ.
Если Зеленский показательно не проконтролирует судебный процесс над нападавшими (то есть позволит суду использовать все возможности Уголовного кодекса), государство утратит монополию на насилие и случится беда, заключил журналист.