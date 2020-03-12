Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак провели встречу в Минске в рамках заседания Трехсторонней контактной группы.
«Оба этих чиновника представляют своих президентов, поэтому в первую очередь они реализуют их волю. Там нет самостоятельной политики ни господина Ермака, ни Козака. Поэтому мы можем говорить только о том, что возможно обновление представителей, оно больше такого символичного характера», — отметил Баширов.
Он напомнил, что в четверг, 12 марта, националисты сорвали представление плана по урегулированию ситуации в Донбассе и набросились на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, повалив его на пол.
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«Мы видим, что реальные действия, которые происходят в виде публично-уличной политики, — это то, что делают не представители президента, не партия "Слуга народа", а националисты и нацбаты, причем при попустительстве силовых органов. Они просто стоят и смотрят, как сегодня было, — взяли, уронили Сивохо, а рядом полиция. Ну что такое 30 националистов против целой Нацгвардии Украины? Да ничто. Просто не хотят», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, контакт между Козаком и Ермаком важен, но пока на политику президента Владимира Зеленского будут воздействовать националисты, ситуация не изменится.