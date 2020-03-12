«Достаточно выйти на улицы Львова, чтобы услышать, как тут общаются, достаточно зайти в какое-то местное заведение или просто проехаться в маршрутке, чтобы понять, что среда Львова абсолютно изменилась», — негодует политик.
Бывший парламентарий уверена, что виной всему происки «агрессора» и, в особенности, мэра Львова Андрея Садового, который якобы является агентом Кремля и, по ее словам, якобы заявлял о поражении Украины в «войне с Россией».
Фарион подчеркнула, что русскоязычность Львова готовилась как символ сдачи Западной Украины, поскольку сила Западной Украины якобы определяется прежде всего не Львовом, не Тернополем и не Ивано-Франковском.
Фарион, которая во времена СССР состояла в Коммунистической партии, широко известна своими нацистскими высказываниями. В 2016 году она заявила, что русскоязычные жители Украины должны быть ограничены в правах, а в июле 2018 года призвала линчевать их.