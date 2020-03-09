В Нидерландах началось первое судебное заседание по делe о катастрофе самолета рейса МН17 в Донбассе. Трансляцию заседания ведет Hromadske на своем Youtube-канале 9 марта

В Нидерландах начинается суд над обвиняемыми в крушении MH17 © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Слушания пройдут с 9 по 13 марта. Следующие заседания запланированы на с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года.

«На Западе, в том числе в Нидерландах, давно бытует мнение, что во всем виновата Россия. Но экспертам уже давно понятно, что суд ни к чему не приведет, потому что много фактов сфальсифицировано, собрано недостоверно. Специалистам понятно, что никаких буков в районе крушения малазийского Boeing не было, и это уже подтвержденные данные», — отмечал ранее политолог Александр Гусев.

Ранее сообщалось, что военная разведка Нидерландов не обнаружила ни один зенитно-ракетный комплекс «Бук», который смог бы сбить малайзийский Boeing, потерпевший крушение под Донецком в 2014 году.

Малайзийский Boeing-777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.